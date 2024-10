Juventus, Motta: "Non guarderò Milan-Napoli, sto in famiglia"

vedi letture

(ANSA) - TORINO, 29 OTT - "Questa sera non guarderò Milan-Napoli, ma starò a cena con la mia famiglia a casa e ne approfitterò per godermi il momento con i miei cari": così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, spiega perché non siederà davanti al televisore per guardare il big-match della decima giornata di serie A. "La nostra sfida contro il Milan è ancora lontana (il 23 novembre, ndr) - aggiunge l'allenatore bianconero - mentre con i partenopei abbiamo già giocato (0-0 lo scorso 21 settembre, ndr): ecco perché non la guarderò". (ANSA).

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI

Data: martedì 29 ottobre 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milan

TV: DAZN

Web: MilanNews.it