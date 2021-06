Juventus, niente follie per Donnarumma: Allegri considera Szczesny uno dei migliori portieri d’Europa

Si è parlato tanto nelle ultime settimane di un possibile futuro alla Juventus di Gigio Donnarumma, ma il club bianconero non sembra intenzionato a fare follie per l'ormai ex portiere rossonero: come spiega stamattina il Corriere della Sera, Max Allegri, tecnico juventino, Szczesny uno dei migliori estremi difensori d’Europa e quindi non chiederà alla società di investire cifre monstre per portare Donnarumma a Vinovo.