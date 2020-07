Juventus, ripresa immediata in vista del Milan: in gruppo anche Chiellini e Alex Sandro

Dopo il successo nel derby contro il Torino, la Juventus è subito tornata al lavoro. Allenamento mattutino per i ragazzi di Maurizio Sarri che hanno messo nel mirino la sfida contro il Milan di martedì sera. Chi è sceso in campo contro i granata ha svolto lavoro di recupero mentre il resto della truppa ha svolto lavoro tecnico con possessi palla e partitelle. Come si legge sul sito ufficiale del club, anche Alex Sandro e Giorgio Chiellini si sono aggiunti al gruppo.