K. Serra: "Per Higuain partita fondamentale, deve dimostrare freddezza"

Katia Serra, intervenuta a Sky Sport 24, ha parlato di cosa potrà rappresentare per Higuain la finale di Supercoppa: "Credo per lui sarà una partita fondamentale per prendersi una rivincita, in campionato non è andata proprio bene. Deve dimostrare con freddezza il suo valore, a volte sotto il profilo emotivo non è riuscito a rendere al meglio in partite fondamentali".