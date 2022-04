Kabak non convince più nessuno: il Norwich non lo riscatterà. Era stato nel mirino del Milan

MilanNews.it

Squadra cercasi per Ozan Kabak. Il difensore turco, attualmente in prestito al Norwich, difficilmente verrà riscattato: nell'accordo con lo Schalke, titolare del cartellino, era previsto un riscatto di 13 milioni in caso di salvezza o di un determinato numero di presenze (20). Attualmente i canaries sono ultimi in classifica in Premier League, mentre un infortunio ha posto fine alla stagione del centrale, fermo a 11 presenze. Considerando la situazione finanziaria dello Schalke e la necessità di cedere, è probabile pertanto che il club tedesco abbassi le pretese. Lo riporta fussballtransfers.