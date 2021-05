Kakà: "Milan, ora ci vuole più esperienza. Ibra e Maldini? Sono contento per loro"

Intervenuto sul canale Twitch del Milan, Ricardo Kakà ha parlato così del progetto dei rossoneri: "Quest'anno sono riuscito a vedere tante partite, non solo del Milan che è la mia priorità. Ho visto una squadra veramente bella, che ha iniziato il campionato molto forte; è normale per la giovane età della squadra perdere un po' alla fine. Ora ci vuole un po' più di esperienza, con quei giocatori come Ibra che possano dare sostegno ai giovani: nel nostro Milan c'era questo mix tra gioventù ed esperienza. Vedo una squadra molto forte: sono contento per Ibra e per Maldini, il quale sta lavorando non solo per il presente ma anche per il futuro. Pioli è molto bravo, perché sta sapendo prendere il meglio da ogni giocatore. Ora siamo al momento decisivo: speriamo riescano a tirare fuori il meglio per questo fine campionato".