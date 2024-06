Kaladze: "Ho un ricordo fantastico delle due Champions vinte con il Milan"

Intervistato dall'edizione odierna de La Repubblica, l'ex difensore del Milan Kakhaber Kaladze ha parlato del suo passato da giocatore: "Ma la mia seconda carriera è un successo grazie al calcio e all’Italia, che mi ha accolto e plasmato come uomo. Ho un ricordo fantastico delle due Champions vinte con il Milan e sono sempre legatissimo al vostro Paese. Gli azzurri sono la mia seconda squadra del cuore, agli Europei tifo pure per loro.

Per il Paese è una data che non sarà mai dimenticata. È la prima volta nella storia della Georgia indipendente ed è un sogno che diventa realtà. Mi resta il rimpianto di non aver potuto partecipare a un Mondiale o a un Europeo da calciatore. Ma oggi sono felicissimo. La festa di Tbilisi? Tutto il Paese è sceso in strada, ma ora guardiamo avanti. Arrivare agli Europei non è un traguardo e non siamo appagati solo per questo. Siamo convinti di superare il girone e le nostre chance sono reali, abbiamo giocatori giovani e forti.

Calcio veicolo promozionale per la Georgia? Certo che sì. Sono molto felice che i calciatori georgiani competano con successo in Europa nei club e in nazionale. Da Kvaratskhelia a Mamardashvili, hanno dimostrato di essere di alta classe".