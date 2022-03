Kalulu e le Olimpiadi: "Al Milan erano felici per me di rappresentare la Francia e il club"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervistato a L'Equipe, Pierre Kalulu ha parlato della sua esperienza ai giochi olimpici: "Per me è diverso. Quelli che hanno esitato ad andare si erano appena trasferiti. Avevo già giocato una stagione al Milan e, quando ne ho parlato con la direzioni, erano felici per me di rappresentare il mio paese e il club. Mi hanno detto "Vuoi farlo? Ok, vai!"