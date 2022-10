Kalulu svela la moda più in voga nello spogliatoio rossonero

MilanNews.it

Intervistato da NSS Sports, Pierre Kalulu si è così espresso sulla moda nello spogliatoio rossonero: "La moda è un elemento che ci unisce perché siamo un gruppo a cui piace scherzare, anche se al primo posto resta sempre la squadra (ride, ndr). È vero che i calciatori sono molto concentrati su determinati brand e su cos’è hype al momento ma io più mi inserisco in questo mondo più capisco che non sono queste le cose che importano sul serio. Lo stile per me dev’essere originale, perché è vero che un item molto costoso ti può stare bene ma in questo momento ho altre priorità. In generale non mi concentro troppo sui brand, è più una questione se mi piace o no un determinato capo da acquistare. Ultimamente mi interessano molto Stussy, Our Legacy e Palace, brand molto diversi che rappresentano bene le mie sensazioni. Mi piace indossare qualcosa di classico, non slim ma più casual per sentirmi a mio agio".