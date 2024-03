Kalulu: "Volevo lasciare tutto dopo l'infortunio, anche il calcio. Poi il rientro è stato come lo immaginavo"

All'anti-vigilia della gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League che il Milan giocherà domani in Repubblica Ceca contro lo Slavia Praga, ore 18.45, direttamente da Milanello ha parlato ai microfoni di SportMediaset Pierre Kalulu, difensore rossonero tornato a disposizione di Stefano Pioli da poche settimane dopo essere stato infortunato da fine ottobre. Il Milan ha vinto la gara di andata, cinque giorni fa a San Siro, per 4-2.

Sul ritorno in campo contro l'Empoli: "Aspettavo questo momento da tre mesi. Dopo l'infortunio c'è stato un momento che è durato due settimane in cui volevo lasciare tutto, senza neanche guardare il calcio. Poi c'è stata l'attesa e la volontà di riniziare a lavorare. Era come lo avevo immaginato: San Siro pieno, un po' di sole. Un momento veramente top"

Seconda rinascita? "Forse non fino a questo punto. Ma posso dire che è stata un nuovo risveglio. E' stato lungo, difficile da vivere anche perché per me è stata la prima volta. Provi a guardare i lati positivi da questa esperienza e ti spingi a lavorare di più per essere al top quando sarei tornato"