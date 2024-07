Kane resta ancora a secco di trofei: "Fa estremamente male e farà male per molto tempo"

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - 660 gol e nessun titolo vinto. E' l'incredibile, e triste, destino calcistico di Harry Kane, sconfitto anche questa volta, nella finale di Euro 2024 contro la Spagna, tre anni dopo quella persa a Wembley ai rigori contro l'Italia. Quest'anno gli è andata male anche con il Bayern Monaco dov'era arrivato l'estate dell'anno scorso per riempire il vuoto lasciato dalla partenza verso Barcellona di Robert Lewandowski. Invece niente titoli anche in Baviera, ma la delusione più forte è questa di Berlino. "È difficile esprimere a parole come ci sentiamo tutti in questo momento - le parole di Kane -. È stata una partita dura, siamo stati bravi a rientrare in partita, ma abbiamo faticato a costruire. Poi subire un gol alla fine è davvero difficile da accettare". "Abbiamo rimontato per tutto il torneo, lo abbiamo nelle corde - ha detto ancora il capitano dell'Inghilterra -. Non abbiamo fatto il passo successivo e vinto. Nel primo tempo abbiamo faticato.

Non riuscivamo a mantenere il possesso. Il secondo tempo è stato migliore e abbiamo segnato. Siamo stati sorpresi da un cross e questa è stata la fine: un'altra occasione mancata". "Non è facile arrivare a queste finali. Devi cogliere l'occasione quando arriva e non lo abbiamo fatto di nuovo - ha concluso Kane -. Fa estremamente male e farà male per molto tempo. Ora Gareth (Southgate ndr) si prenderà del tempo per decidere. Volevamo vincere per lui". (ANSA).