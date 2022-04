Kessie, Bennacer e il Ramadan: la tabella per gestire le forze

MilanNews.it

© foto di PhotoViews

Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, sia Franck Kessie che Ismael Bennacer sono impegnati in questo mese, in quanto musulmani praticanti, a osservare il Ramadan e il digiuno nelle ore diurne che ne consegue. Secondo ciò che riferisce la rosea, il Milan ha voluto mettere ulteriormente a contatto i suoi giocatori con il nutrizionista del Club affinchè la pratica religiosa e l'attività sportiva possano trovare un equilibrio. Cibo e idratazione per recuperare le energie nelle ore di riposo che diventano fondamentali fuori dal campo. Nonostante questo, nei giorni della partita, c'è più elasticità con i due calciatori africani che si adeguano alla tabella dei compagni.