© foto di DANIELE MASCOLO

Franck Kessie dopo la vittoria per 1-3 in quel di Verona, ha pubblicato un post in cui ha esultato per i 3 punti conquistati che avvicinano il Milan all’obiettivo scudetto. Kessie, su Instagram, ha scritto: “Grande spirito di squadra e vittoria meritata! Rimaniamo uniti per il nostro grande obiettivo”.