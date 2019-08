Kessie perde lo scettro dagli undici metri ma il suo rendimento è stato eccellente

Franck Kessie, vecchio rigorista del Milan, è stato sostituito da Krzysztof Piatek come annunciato da Marco Giampaolo in conferenza stampa. L'ivoriano, tuttavia, ha mantenuto un rendimento veramente egregio dal dischetto, realizzando otto dei nove penalty calciati in Serie A (unico errore nel successo sul Chievo del 18 marzo 2018). Anche Piatek è preciso dagli undici metri, avendo sbagliato soltanto una volta in Polonia, ma ha calciato meno rigori dell'ivoriano in Italia: due in Serie A e due in Coppa Italia, tutti con la maglia del Genoa, senza alcun errore.