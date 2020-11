L'importanza di Franck Kessie nel Milan non è soltanto in termini di corsa, polmoni e forza fisica ma anche in zona gol. L'ivoriano ha segnato i suoi 18 gol rossoneri in 15 partite e in questi match i rossoneri non hanno mai perso: con i gol di Kessiè, il Milan ha ottenuto infatti 14 vittorie e 1 pareggio.