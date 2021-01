In avvicinamento alla partita di domani tra Milan e Atalanta si può guardare a dati e statistiche dell'ultimo turno di campionato con il Cagliari. Tra i protagonisti della sfida si può citare senza dubbio Franck Kessie. Come al solito il centrocampista ivoriano ha fornito la solita prestazione di sacrificio come testimoniano gli 11.121 Km percorsi.