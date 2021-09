Kjaer a MilanTV: "Siamo il Milan, per queste partite serve quella pressione con cui puoi vincere tutto"

Intervenuto ai microfoni di MilanTV, il difensore danese Simon Kjaer ha parlato così alla vigilia di Liverpool-Milan: "Per queste partite qua io gioco il calcio per avere quegli stimoli, quella pressione con cui puoi vincere tutto, oppure perdere tutto. Quell'adrenalina è quella che mi fa lavorare ogni giorno, senza quella dovrei fermarmi dal calcio".

Sulla partita di domani: "Una serata bellissima, incontriamo una delle squadre più forti in Europa. Anfield, in cui sono stato due anni fa nelle serate di Champions League, è qualcosa di spettacolare. Domani sarà un giorno importante per noi milanisti che torniamo in Champions e dobbiamo dimostrare perché siamo là".

Sugli avversari: "L'ho sempre detto da piccolo: voglio incontrare i più forti, è l'unico momento in cui vedi come stai. E' un po' la stessa cosa, come le partite: loro hanno ottima qualità, non solo davanti, ma soprattutto è una squadra molto dinamica e molto forte. Dobbiamo stare attenti della loro forza, ma son convinto che la nostra forza sarà buona".

Sull'obiettivo: "Se domani il Milan, sarò solo felice. E' l'unico obiettivo del Milan ed una società come questa ha come obiettivo di vincere sempre. Ogni partita è differente, possono succedere tante cose, ma l'obiettivo è sempre di vincere".