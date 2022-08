Kjaer su Leao e Tonali: "Quello che hanno fatto l'anno scorso non basta più. Rafa può diventare uno dei top cinque al mondo"

MilanNews.it

Simon Kjaer, ai microfoni di SportWeek, inserto settimanale della Gazzetta dello Sport, ha parlato così di Rafael Leao e Sandro Tonali, due grandi protagonisti del 19° scudetto: "Su Leao e Tonali dico che voglio vederli quest'anno: non sono più ragazzi, devono crescere enormemente. Quello che hanno fatto l'anno scorso non basta più. Leao ha qualità straordinarie e perciò non può permettersi partite in cui si vede poco: deve essere decisivo sempre. Se riesce a fare questo salto, può diventare uno dei top cinque al mondo".