Krunic: "Magari mi manca un po' di fiducia in attacco, ma abbiamo i giocatori giusti per queste giocate"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Rade Krunic, intervistato da Milan TV, ha parlato del suo ruolo e della sua disponibilità nei confronti della squadra:

Sei sempre a disposizione della squadra: “Mi fa piacere sentire queste parole, sono sempre disponibile per la squadra. Di qualsiasi cosa c’è bisogno: 1 minuto, 30 o 95 non mi importa, mi importa solo fare il massimo. Poi a volte sbaglio, forse ci sono giocatori più importanti di me ma tutti diamo il massimo e questa è la cosa più importante che deve rendere orgogliosi i nostri tifosi”.

Sulle sue caratteristiche: “Penso anche io che ho caratteristiche importanti, magari mi manca un po’ di fiducia, qualche gol e assist, con un po’ di fiducia è molto più facile giocare. Poi dipende dalla partita, oggi ho fatto la mezz’ala e penso che è il ruolo in cui mi trovo meglio perché posso fare inserimenti senza palla ed è quello che mi ha chiesto il mister. Poi ho giocato mediano, a sinistra o sulla trequarti, a me non importa, sono sempre concentrato su quello che chiede il mister”.