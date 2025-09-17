L'agente di Donnarumma sul Milan: "La prima squadra è come il primo amore, non si dimentica mai"

Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, Vincenzo Raiola, agente di Gianluigi Donnarumma, ha non solo parlato del trasferimento del suo assistito al Manchester City dopo un'estate complicata, ma anche di Milan e dell'amore incondizionato che il classe '99 nutre e nutrirà per sempre nei confronti del club rossonero:

"La prima squadra è come il primo amore, non si dimentica mai. Dopo di che, il lavoro ti porta a vedere altre situazioni. Anche io a 10 anni giocavo allo Stadio Maradona. Lui ha anche grande stima per il Napoli che è anche un argomento di casa".