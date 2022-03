L. Amoruso: "Grandi meriti di Pioli nella stagione del Milan"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Lorenzo Amoruso, ex giocatore, è intervenuto a SkySport24 e ha commentato così il lavoro di Stefano Pioli al Milan: "Ho conosciuto Pioli a Firenze ed è migliorato tanto nella gestione dei campioni soprattutto. Con i giovani aveva già dimostrato di saperci lavorare. Pioli ha responsabilità ancora di più i grandi e questo ha aiutato a far crescere tutto l'ambiente. Nella stagione del Milan, Pioli ha grandi meriti, così come i dirigenti che stanno facendo un ottimo lavoro".