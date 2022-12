L'Arabia fa ricche Milan e Inter: da spartire 7,5 milioni per la Supercoppa invece che 6,5

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Non i classici 6,5 milioni di euro, ma ben 7,5. Sarà questo il compenso per Milan e Inter per la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Come riportato da Investireoggi.it, quotidiano economico e finanziario, gli introiti dei due club di Milano non saranno solo quelli generati dallo stadio, ma anche quelli che arriveranno dai diritti tv. La somma è più alta perché il contratto prevede 500.000 euro in più in caso di una big a contendersi il trofeo, quindi 1 milione in più nel caso le big siano due. Le squadre che possono vantare questo titolo di big sono Juventus, Roma, Milan e Inter. In partenza le due società guadagneranno la stessa cifra, saranno poi gli sponsor a decidere quali delle due potrà ottenere di più.