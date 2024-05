L’arbitro di Milan-Salernitana: le curiosità e i numeri di Davide Di Marco

Sarà Davide Di Marco, 32 anni, della sezione di Ciampino, a dirigere il match fra Milan e Salernitana in programma domani alle 20:45. La squadra arbitrale sarà completata dai due assistenti Liberti e Valeriani, dal quarto ufficiale Fabbri e dalla coppia Nasca - Marini al VAR.

Di Marco, di professione imprenditore, ha fatto il suo esordio in Serie A solamente nella gara del 15 aprile quando fischiò in Fiorentina-Genoa, gara che terminò in pareggio (1-1) estraendo tre cartellini gialli e assegnando un calcio di rigore.

Quella fra Milan e Salernitana sarà la sua seconda apparizione come arbitro nella massima serie.

Sarà il suo esordio con la squadra rossonera e lo stesso vale anche per i campani della Salernitana. Entrando nello specifico, con i granata in questa stagione li ha già incrociati in tre occasioni, quando fu designato quarto ufficiale (vittoria in coppa Italia contro la Sampdoria e due sconfitte in campionato contro Juventus e Bologna)

La scorsa stagione ha diretto la finale play-off di Serie C fra Lecco e Foggia, e due mesi dopo ha esordito in Serie B in occasione della sfida fra Ternana e Sampdoria. Un cammino che era iniziato da giovane, con la prima partita diretta in Serie D che risale alla stagione 2015-2016 in Rapallo-Chieri.

Valentino Cesarini