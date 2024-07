L'assessore Mistretta sui lavori di recinzione per lo stadio del Milan a San Donato

Questa mattina Il Cittadino ha riportato le decisioni comunicate dal Comune di San Donato e da SportLife City, società controllata per il 90% dal Milan che ha acquistato i terreni dell'ex area San Francesco dove il club rossonero vuole costruire il nuovo stadio (CLICCA QUI per la news completa). Sostanzialmente è stato comunicato che da agosto partiranno i lavori per recintare l'area, con un perimetro di circa 1.500 metri e alto quasi due metri e mezzo. L'opera durerà circa tre settimane.

L'assessore di San Donato Massimiliano Mistretta ha commentato così: "Dopo le opere di pulizia, il Milan ha confermato, e ha già dato avvio ai preparativi, la volontà di dare seguito alla posa della recinzione che si tratta di un’opera importante per tutto il territorio con la messa in sicurezza di una zona che versava in condizioni di degrado e che, come è noto, è stata frequentata per lungo tempo da personaggi legati al giro dello spaccio"