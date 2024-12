L'Atalanta centra la decima consecutiva: a Cagliari basta un gol di Zaniolo

L'Atalanta non si ferma più. Nonostante gli impegni onerosi contro Milan e Real Madrid, la squadra di Gianpiero Gasperini continua a macinare vittorie su vittorie in campionato. I bergamaschi superano il Cagliari in Sardegna con il risultato di 1-0 e centrano la decima vittoria consecutiva in campionato, un record per il club orobico. Di fronte la Dea si è ritrovata un Cagliari non semplice da superare, anzi che fino alla fine è andato vicino al pareggio negato solo da un Carnesecchi in giornata di grazia.

