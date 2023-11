L'esordio di Chaka Traorè: i numeri e le statistiche dell'esterno rossonero

vedi letture

Serata poco positiva ma sicuramente molto emozionante per il giovane attaccante classe 2004 Chaka Traorè. Iera sera infatti, per l'esterno offensivo originario della Costa D'Avorio è arrivato il tanto sperato esordio in prima squadra, e farlo nel palcoscenico della Champions League, nonostante una sconfitta rappresenta certamente un punto di inizio per il promettente giovane della Primavera di Ignazio Abate.

Il ragazzo ha talento e il Milan ha subito voluto blindarlo con il rinnovo di contratto firmato in estate fino al 30 giugno 2028. Un rinnovo che vale moltissimo per il giovane attaccante ma soprattutto per il club rossonero che ha saputo cogliere le importanti doti tecniche di Chaka. Infatti nella passata stagione l'esterno rossonero ha messo a segno 8 gol e 6 assist in 30 partite da Campionato Primavera e Youth League, trascinando insieme ai propri compagni il Milan in semifinale della massima competizione europea giovanile.

Questi i dati di Chaka Traorè nell'esordio ieri sera in Champions League contro il Borussia Dortmund: 13 minuti giocati da subentrato nel secondo tempo, 50% di contrasti vinti, una media di 9.0 tocchi sul pallone e un passaggio chiave effettuato, nell'occasione del tiro di Loftus-Cheek. Una percentuale di precisione dell'83% e una precisione del 100% di passaggi nella propria metà campo.

Con la maglia della Primavera in questa stagione: 3 partite e 2 gol segnati in Youth League, mentre in Primavera1 sono al momento 3 le presenze senza però aver trovato ancora il gol.