L'iniziativa per i tifosi: il "restyling" di Casa Milan passa dai fan token

Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Milan ha lanciato un'iniziativa per i tifosi in possesso dei "fan token", una sorta di gettoni digitali che permettono di accedere a servizi che vengono proposti dalla società del cuore. Il club rossonero fin da subito si è mostrato sensibile a queste innovazioni che sono esplose nel mondo del calcio nell'ultimo biennio. Nello specifico, secondo quanto riporta la rosea, tutti i tifosi che si trovano in possesso di questi token potranno - tramite l'applicazione di socios.com - votare le cinque reti preferite del recente passato. I gol vincitori andranno poi a decorare alcune pareti degli uffici di Via Aldo Rossi che si stanno preparando a un restyling. Le cinque sfide sono le seguenti:

Theo vs Udinese (2020) - Tomori vs Juve (2021)

Tonali vs Cagliari (2021) - Giroud vs Napoli (2022)

Rebic vs Juve (2021) - Calabria vs Atalanta (2021)

Leao vs Benevento (2021) - Giroud vs Inter (2022)

Ibra vs Udinese (2020) - Ibra vs Napoli (2020)