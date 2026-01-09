L'Inter prepara la sfida al Napoli: Darmian e Diouf verso il recupero

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 08 GEN - L'Inter è tornata in campo ad Appiano Gentile dopo la vittoria contro il Parma per iniziare la preparazione verso lo scontro diretto di domenica sera a San Siro con il Napoli. Alla Pinetina oggi Darmian e Diouf hanno svolto una parte consistente dell'allenamento insieme al resto della squadra e sono quindi a disposizione per la sfida contro i partenopei dell'ex Antonio Conte. Non sarà invece della partita Davide Frattesi, che ha continuato a lavorare a parte dopo aver già dato forfait nel match con il Parma.

Intanto in Olanda Denzel Dumfries prosegue nel recupero dall'infortunio, con l'obiettivo di rientrare a marzo: "Concentrato sul rientro. Ci vediamo presto ragazzi", ha scritto oggi in un post su Instagram. (ANSA).