L'intermediario di Saint-Maximin fa chiarezza: "Non c'è mai stata un'occasione di vederlo al Milan"

MilanNews.it

Fabrizio Ferrari, agente e intermediario di Allan Saint-Maximin, ha rilasciato un'intervista a DAZN soffermandosi anche sull'accostamento al Milan: "È stata una chiacchierata. Ci siamo presi le misure, ma non c’è stata mai una vera occasione di vederlo al Milan. Credo ci sia stato almeno il gradimento per il giocatore, ma non siamo andati avanti perché il Milan aveva altre priorità. Volontà del giocatore? Come si fa a non gradire questo club".