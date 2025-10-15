L'Italia si guadagna quantomeno gli spareggi: classifica e prossimo turno
L'Italia batte Israele e si assicura almeno lo spareggio Mondiale che si giocherà a marzo. Gli Azzurri si sono confermati al secondo posto, con due gare ancora da giocare contro Moldavia, in trasferta, e Norvegia, a San Siro in casa. La differenza reti pende nettamente a favore della squadra scandinava e dunque servirebbe un aiuto da Estonia all'Italia, oltre che due vittorie su due, per sperare nella qualificazione diretta: sulla carta una speranza molto risicata per la formazione del CT Gattuso.
GRUPPO I
Estonia-Moldavia 1-1
12' Kait (E), 64' Bodisteanu (M)
Italia-Israele 3-0
45'+2 rig. e 74' Retegui, 90'+4 Mancini
CLASSIFICA
Norvegia 18
Italia 15
Israele 9*
Estonia 4*
Moldavia 1
*una gara in più
PROSSIMI TURNI
Norvegia-Estonia (13 novembre, 18)
Moldavia-Italia (13 novembre, 20:45)
Israele-Moldavia (16 novembre, 20:45)
Italia-Norvegia (16 novembre, 20:45)
