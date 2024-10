L'Italia U20 perde 1-2 con l'Inghilterra. Gol non concesso a Zeroli

L'Italia U20 è uscita sconfitta dalla sfida, valida per l'Elite League, contro l'Inghilterra. 1-2 il risultato finale, con gli azzurri passati in vantaggio nel primo tempo con Ebone del Bologna, e poi rimontati dagli inglesi. Con il risultato ancora in bilico, però, non è stato concesso un gol a Kevin Zeroli, con il pallone che aveva, con buona probabilità, superato la linea di porta. In campo, tra i calciatori del Milan, anche Lorenzo Torriani, Adam Bakoune e Davide Bartesaghi.