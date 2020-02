L'undici dei rossoneri più utilizzati in stagione: tre nuovi acquisti presenti

Andiamo ad analizzare l'undici rossonero dei giocatori rossoneri più utilizzati in questa stagione. Com'è ovvio, tra i calciatori maggiormente schierati ci sono ancora due ex, ovvero Suso e Piatek, ceduti durante il mercato di gennaio. Considerando solo i giocatori presenti in rosa, al posto dello spagnolo e del polacco ci sarebbero Calabria (1002') e Bonaventura (900'). I nuovi acquisti presenti in questa formazione sono tre: Theo Hernandez (terzo calciatore con più minuti in assoluto), Bennacer e Leao.

Donnarumma (2100'); Conti (1278'), Musacchio (1450'), Romagnoli (2280'), Theo Hernández (1848'); Kessie (1591'), Bennacer (1560'), Calhanoglu (1788'); Suso (1388'), Piatek (1344'), Leao (1064')