La concorrenza fra giocatori per il bene del Milan, Pioli: "Devono allenarsi al massimo ogni giorno per convincermi"

© foto di www.imagephotoagency.it

Mister Pioli insiste sul tema della concorrenza e sui tanti giocatori di qualità da avere a disposizioni per poter competere ad alti livelli. Questo il suo pensiero durante la conferenza stampa alla vigilia di Torino-Milan: "La squadra titolare c'è ed è quella che inizierà la partita domani, con la consapevolezza di avere tante caratteristiche diverse da mettere a partita in corso. I ragazzi mi stanno dando disponibilità totale, questo è il nostro modo di lavorare. Vogliamo continuare a salire di livello ed è normale avere più giocatori possibili forti, la concorrenza aiuta a tenere alto il livello degli allenamenti: per convincermi devono dare quotidianamente il massimo".