La curva del Bologna diserta la trasferta di San Siro: "Il calcio è passione, non repressione. E adesso godetevi il vostro teatro"

Nel corso della partita di ieri contro il Como i tifosi del Bologna hanno esposto due striscioni di solidarietà nei confronti delle curve di Milan e Inter con su scritto: "Il calcio è passione, non repressione. Solidarietà alla Milano ultrà". Dopo questo bel gesto, il tifo organizzato rossoblù ha ribadito il suo sostengo alle curve milanesi rilasciando un comunicato ufficiale sui propri profili social:

"Il calcio è passione, non repressione.

In seguito a quanto successo negli ambienti delle due curve milanesi, fatti per cui noi non vogliamo esprimere nessun parere, le società hanno deciso di passare oltre ogni ragionevole pensiero invece di prendersi le proprie responsabilità.

Per noi essere ultras è aggregazione, appartenenza, sacrifici fatti ogni settimana.

Per viaggiare in tutta Italia (E non solo) in qualsiasi giorno e ora.

È colore in curva, È tifo, È orgoglio e non vogliamo che ciò che è capitato a Mialno venga usato come pretesto per azzerare tutto il movimento indiscriminatamente.

È un precedente pericoloso per tutti.

In un mondo in cui si sta perdendo il contatto con la realtà, decidiamo di rimanere fermi su argomenti che per noi sono intoccabili. Ci troviamo, pertanto, a prendere a malincuore la decisione di non presenziare a San Siro poiché i nostri principi, i nostri valori e il nostro nome non posso essere messi in discussione.

Per questi motivi invitiamo tutti i bolognesi a non partecipare alla trasferta di San Siro e, qualora si andasse, di non appendere pezze o improvvisarsi lanciacori sulle balaustre, rimanendo in linea con le regole della scorsa annata.

E ora godetevi il vostro teatro.

Curva A.Costa".