La Curva Sud campione di beneficenza: il messaggio dell'Associazione SediciMedia

La Curva Sud Milano, tifo organizzato del Milan, si conferma eccezionale anche fuori dal campo. Il gruppo di tifosi rossoneri si è reso infatti protagonista di una raccolta benefica al di fuori di San Siro nella serata di ieri in favore dell'associazione SediciMedia per cui sono state raccolte oltre 400 uova di cioccolato per bambini in difficoltà. Questo il messaggio su Instagram dell'associazione: "Curva Sud Milano. A nome del direttivo e dei volontari dell'associazione Sedicimedia ... GRAZIE!

Ieri sera ci avete dimostrato, ancora una volta, quanto siate attenti e vicini alle persone in difficoltà. In particolare i bambini .

Ciò che avete fatto non è solamente donare più di 400 uova di cioccolato. Avete contribuito a far sorridere bambini a cui la vita sta chiedendo tanto . Forse troppo.

Le uova raccolte andranno nei reparti di chirurgia pediatrica di Lombardia e Marche ; nelle case di accoglienza per bambini ospedalizzati con lunga degenza della Lombardia; alle associazioni disabili di Ascoli ; alle case famiglia di Pavia e, come sempre, ai bambini terremotati del Centro Italia.

Il bene genera bene ... E voi che girate l'Italia per qualcosa in cui credete, sappiate che ci sono tanti bambini di tante città italiane che questa Pasqua sorrideranno grazie a voi .

A presto

Marta Ferrari

(Presidente Sedicimedia APS)"