La FIFA incontra i sindacati di calciatori. Infantino lavora per il benessere dei calciatori

vedi letture

In Marocco, la FIFA ha incontrato oltre 30 sindacati di calciatori provenienti da tutto il mondo. Gianni Infantino ha parlato così a margine, queste le parole riprese da TMW: "È stato un incontro molto importante del FIFA Professional Players Consultation Forum a Rabat, Marocco, durante il quale abbiamo avuto discussioni fruttuose con rappresentanti di 30 sindacati di calciatori provenienti da 5 continenti (Africa, Asia, Europa, Nord e Sud America), facendo seguito agli scambi costruttivi avvenuti a luglio durante il FIFA Club World Cup.

Alla FIFA restiamo impegnati a migliorare ulteriormente il benessere e le condizioni di lavoro dei giocatori in tutto il mondo, implementando misure concrete e significative con l’obiettivo di migliorare il calcio per il futuro. Questo è evidente attraverso il consistente investimento che la FIFA metterà a disposizione tramite il FIFA Fund for Professional Players, attraverso altre opportunità di partecipazione ai diversi organi FIFA, e altre iniziative importanti concordate durante questo primo incontro del Forum.

Vogliamo ringraziare tutti i sindacati di calciatori che hanno approcciato la FIFA in maniera proattiva, impegnandosi in discussioni aperte. La FIFA vuole collaborare con tutti coloro che sono veramente interessati al progresso e al dialogo rispettoso: la nostra porta è sempre aperta a tutte le opinioni che rispettano questi valori. Questo è un vero movimento a favore dei giocatori, e ne siamo felici. Siamo orgogliosi di ascoltare i giocatori, sentire le loro voci e preoccupazioni, e lavorare insieme come un’unica squadra sotto l’egida della FIFA per rendere il gioco ancora migliore, più grande e più globale".