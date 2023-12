La Fiorentina vince e aggancia il Milan: 1-0 al Torino firmato Ranieri

La Fiorentina vola in classifica: i Viola, grazie a un gol di Ranieri al minuto 83, vincono contro il Torino 1-0 e salgono a quota 33 punti in classifica. La squadra di Italiano ha ora agganciato proprio il Milan al terzo posto, ma i rossoneri devono ancora giocare la diciottesima giornata, e lo faranno domani alle 18 contro il Sassuolo a San Siro.

Nell'altro match di apertura della 18esima giornata di A, il Napoli ha pareggiato contro il Monza in un match avaro di emozioni terminato 0-0. I partenopei rischiano ora di scivolare all'ottavo posto in classifica in caso di vittoria dell'Atalanta. Stasera altre partite di campionato, con Genoa-Inter e Lazio-Frosinone prossime al calcio d'inizio.