La Gazzetta e i dubbi su Boniface: "Un 2025 con i cerotti: più partite saltate che gol fatto col Bayer"

Il Milan è vicino a prendere Victor Boniface dal Bayer Leverkusen. Se dal punto di vista tecnico non ci sono dubbi, le perplessità sono sul suo fisico e sui tanti infortuni che ha avuto in carriera. "Un 2025 con i cerotti: più partite saltate che gol fatto col Bayer" è il titolo odierno della Gazzetta dello Sport che riferisce che nel 2025 l'attaccante nigeriano ha giocato 12 partite con la squadra tedesca, segnando tre gol.

Durante la sua giovane carriera (è un 2000), Boniface ha già rotto due volte il legamento crociato del ginocchio (a marzo 2019 e poi a novembre 2020) quando era a Bodo Glimt. A gennaio 2024, quando era gà al Leverkusen, il nigeriano è stato fuori tre mesi per un serio problema agli adduttori. A novembre 2024 un nuovo infortunio muscolare che gli fa saltare 12 partite e ne condiziona pure il rendimento negli ultimi mesi.

