La Gazzetta e la commozione di Castillejo: "Non mi voleva più neanche mia madre"

L'edizione odierna della Gazzetta Sportiva riporta la parole di Samu Castillejo, decisivo ieri contro il Verona, che a fine partita si è lasciato andare in un pianto liberatorio dopo un periodo personale molto complicato: "Le mie lacrime dicono tutto per il periodo che ho passato e che sto passando. Sono un ragazzo a cui piace dare l’anima in campo. Grazie alla mia famiglia, agli amici e a Dio sono riuscito: ieri non mi voleva neanche mia mamma (ride) e oggi posso esultare con i tifosi a casa mia" le parole dell'attaccante esterno spagnolo al termine della sfida contro i veneti.