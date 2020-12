La Gazzetta: "Milan-boom in tre mesi: vale 100 mln in più. Theo esempio di crescita"

"Milan-boom in tre mesi: vale 100 mln in più. Theo esempio di crescita": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che analizza quanto sia aumentato il valore della rosa rossonera. Per cinque titolari l'esborso economico è stato nullo o minimo. Ad oggi tutti i giocatori del Diavolo hanno aumentato il proprio valore e la propria valutazione. L'esempio migliore è certamente Theo Hernandez che era costato 20 milioni di euro nell'estate 2019 e ora vale almeno il doppio.