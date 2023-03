La Gazzetta su Leao: "Rafa intristito vola dalla famiglia. Altro vertice per il contratto"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport titola così sul momento di Leao: "Rafa intristito vola dalla famiglia. Altro vertice per il contratto". Il portoghese, prima di unirsi alla nazionale, ha passato qualche ora con la famiglia per provare a staccare un po' la spina e ritrovare un po' di tranquillità e spensieratezza dopo un periodo non semplice in campo (non segna da metà gennaio). Intanto, prosegue la trattativa per il rinnovo con il Milan: tra questa settimana e la prossima dovrebbe infatti esserci un nuovo contatto tra le parti.