La Gazzetta sul Milan: "La capolista non se ne va, ma è viva"

La capolista non se ne va, ma dimostra di essere viva. Lo scrive La Gazzetta dello Sport parlando del Milan. Una squadra reattiva - osserva la rosea - che ha saputo smacchiare la serataccia con il Lilla. I rossoneri hanno pareggiato allo scadere, ma avrebbero meritato di più per le tante occasioni create. Il Milan non ha vinto perché ha trovato sulla sua strada un Silvestri (portiere del Verona) in serata di grazia. In questo campionato senza padroni Ibra e compagni non sono primi per caso.