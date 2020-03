La Giovane Italia - Gabriele El Hilali, il “dieci” che segna come un bomber

Il settore giovanile ha rappresentato una delle costanti nella storia recente rossonera, con tanti giovani di belle speranze capaci di compiere il salto dal vivaio alla prima squadra e di affermarsi ai massimi livelli del nostro calcio. Tra i profili da tenere d’occhio dalle parti del Vismara sta emergendo quello di un giovane attaccante, che sta brillando di luce propria con l’Under 17 pur nel contesto di una stagione non esaltante dal punto di vista dei risultati sportivi per la squadra di mister Bellinzaghi.

Per Gabriele El Hilali il Milan è una questione di famiglia, a dispetto degli inizi di carriera che lo hanno visto vestire la maglia dell’Accademia Inter (oltre a quella dell’Alcione). Arrivato in rossonero nel 2015, dopo una stagione giocata con il Novara, l’attaccante classe 2003 sta ripercorrendo le orme del fratello maggiore Mattia, ex capitano della Primavera che sta vivendo le prime esperienze nel calcio professionistico. Origini marocchine, ma cuore azzurro al cento per cento, El Hilali ha debuttato con le nazionali giovanili lo scorso aprile, mettendo subito a segno il primo gol nella sfida tra Italia Under 16 e pari età dell’Olanda. Ma è con la maglia rossonera che il ragazzo sta facendo fuoco e fiamme, in una stagione che lo ha visto diventare il totem dell’Under 17. Il suo rendimento nel 2019/20 è impressionante, e per riassumerlo basta affidarsi alle statistiche: 18 gol in 16 gare, numeri che lo rendono il capocannoniere del Girone B e che rappresentano più della metà del fatturato realizzativo della formazione di mister Bellinzaghi. Un’esplosione che gli ha consentito di affacciarsi alle porte dell’Under 18, lasciando anche qua il suo marchio col primo gol in categoria, arrivato a dicembre nel successo contro il Torino.

Attaccante per vocazione e fiuto del gol, “numero dieci” per estro e fantasia, Gabriele è un giocatore che sa abbinare creatività e cinismo, un mix che lo rende uno dei profili più interessanti nel panorama nazionale degli Under 17. Qualità delle scelte di livello superiore in relazione all’età, El Hilali ha superato brillantemente una fastidiosa pubalgia che lo ha frenato all’inizio del 2019, esplodendo in tutto il suo potenziale in quella che ha tutta l’aria di essere l’annata che lo ha lanciato definitivamente in orbita. Una maturazione tecnica alla quale si sta accompagnando un percorso di formazione caratteriale ancora in evoluzione, come afferma anche mister Bellinzaghi: “Quello di Gabriele è un talento puro, espresso ancora in modo discontinuo. Stabilizzandosi emotivamente, passaggio delicato per ogni ragazzo in questa fase, ha tutto per fare il salto di qualità anche ad alti livelli”. Sveglio e intelligente, pratico e di poche parole nei rapporti interpersonali, El Hilali si è caricato in spalla l’Under 17 rossonera, tenendola quasi da solo ancora in corsa per i playoff (al netto dei dubbi sulla possibilità di completare la stagione, a causa dell’emergenza sanitaria nazionale). La dirigenza lo osserva con attenzione, per capire se il suo può essere un profilo da Milan. Sarà lui uno dei nomi nuovi del futuro rossonero?

