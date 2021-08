La Juve affonda nel trofeo Gamper, il Milan sbanca Madrid. Dalla Spagna segnali per la prossima A Femminile?

Juventus e Milan nell’ultimo fine settimana sono state protagoniste di due importanti amichevoli in terra iberica da cui tornano con sensazioni diametralmente opposte. Le bianconere del neo tecnico Joe Montemurro infatti hanno sfidato nel Trofeo Gamper il Barcellona reduce dal triplete dell’ultima stagione uscendo con le ossa rotte e la consapevolezza che è ancora tanta la strada da fare per colmare il gap con le squadre top europee. Le catalane infatti si sono imposte con un netto 6-0 chiudendo la pratica praticamente nella prima mezz’ora di gioco con le reti di Bonmati, due volte Hermoso, Paredes e Graham Hansen. Una Manita diventa poi punteggio tennistico in apertura di ripresa quando è andata a segno Bruna.

Diverse le sensazioni delle rossonere di Maurizio Ganz che invece hanno battuto in trasferta un’altra big del calcio spagnolo ed europeo come l’Atletico Madrid. A segno la solita Giacinti e poi il neo acquisto Lindsey Thomas che in questo pre campionato si sta dimostrando letale sottoporta dopo che nell’ultima parte della sua avventura alla Roma era stata spostata in una posizione più esterna.

Sensazioni, e risultati, diverse che però non devono ingannare perché la Juventus partirà ancora con i gradi della favorita per il successo in Serie A, con il Milan che però sente di poter approfittare di un momento di assestamento in casa bianconera, dovuta al nuovo corso iniziato dopo l’addio dell’allenatrice Guarino, per colmare ulteriormente il gap e provare davvero a impensierire la Juventus per il titolo nella prossima stagione.