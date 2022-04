La Lega modifica Decreto Crescita applicato al calcio? Ipotesi limite a salari superiori a 1,5 mln

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Il problema non è l'uso, ma l'abuso", ha detto ieri il presidente di Lega Lorenzo Casini a margine dell'Assemblea. Il riferimento era preciso al Decreto Crescita, lo strumento utilizzato da molti club nel recente passato per acquistare giocatori dall'estero a condizioni salariali agevolate. Un Decreto che non riguarda solo il calcio ma che il calcio ha utilizzato e che per il Corriere dello Sport potrebbe subire modifiche o aggiustamenti nelle prossime settimane. In particolare, secondo il quotidiano, c'è un'idea che vorrebbe circoscrivere le agevolazioni fiscali solo per gli emolumenti superiori ad una certa soglia, individuata in 1,5 milioni di euro. Un modo per incentivare così l'arrivo solo di calciatori di primo livello, riducendo il numero generale di stranieri in arrivo in Serie A.