La milanista Brignone campionessa olimpica: il Milan si è già attivato per ospitarla a San Siro o a Milanello

vedi letture

Federica Brignone, che ieri ha vinto la medaglia d'oro nel Super G olimpico, è una grande tifosa rossonera e per questo il Milan si è già attivato per ospitare a San Siro o a Milanello la campionessa di sci. Come lei sono dei grandi milanisti anche altri medagliati azzurri come Franzoni, Paris e Rizzo. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.

Nel 2019, intervistata dai canali social del club di via Aldo Rossi, Federica Brignone aveva raccontato così la sua passione per i colori rossoneri: "Mia nonna è milanista, così come mia Mamma e mio fratello. Abbiamo sempre seguito le partite, ora è un po' più difficile perchè essendo spesso via è difficile seguirlo. Mi ricordo però che quando eravamo più piccoli, soprattutto la Champions League e il campionato le seguivamo tutti insieme sul divano. Sono stati dei bei ricordi. Io tifo sempre il Milan, nel bene e nel male. Spero che continuino a migliorare e a cercare di riscattarsi, il mio sogno sarebbe di rivederli in Champions".