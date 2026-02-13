Verso Pisa-Milan: in difesa torna il trio titolare di inizio stagione, De Winter in panchina
Come riporta questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport, stasera contro il Pisa si rivedrà dal primo minuto nelle difesa del Milan il trio titolare di inizio stagione, vale a dire quello composto da Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic. Koni De Winter, schierato spesso nelle ultime settimane da Max Allegri, tornerà così in panchina.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)
16 Maignan
23 Tomori, 46 Gabbia, 31 Pavlovic
24 Athekame, 19 Fofana, 14 Modric, 12 Rabiot, 33 Bartesaghi
8 Loftus-Cheek, 18 Nkunku
A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 5 De Winter, 27 Odogu, 2 Estupinan, 4 Ricci, 30 Jashari, 10 Rafa Leao, 11 Pulisic, 9 Fullkrug
Allenatore: Massimiliano Allegri
Indisponibili: Gimenez, Saelemaekers
Diffidati: Athekame, Fofana, Rabiot
Squalificati: nessuno
