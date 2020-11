La mitragliatrice rossonera e il tabù Lille: zero gol in tre precedenti

Il Milan ha segnato tantissimo in questo primo scorcio stagionale, accumulando ben 32 centri in 14 partite: una vera e propria mitragliatrice. L'unica gara in cui i rossoneri sono andati a secco è stata proprio quella contro il Lille, avversario con cui il Diavolo non è mai andato a segno. Negli altri due precedenti, nella Champions 2006/07, i rossoneri di Carlo Ancelotti pareggiarono 0-0 in Francia e persero 0-2 a San Siro. Al Pierre Mauroy il Milan proverà a rompere questo tabù nonostante l'assenza di Zlatan Ibrahimovic.