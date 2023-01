La porta è un problema, Pioli: "Concediamo troppo. Vasquez non è pronto"

MilanNews.it

Stefano Pioli nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida di domani tra Milan e Sassuolo ha parlato così del momento negativo della fase difensiva rossonera e dell'eventualità di vedere Devis Vasquez tra i pali: "I nostri avversari stanno concretizzando con una percentuale altissima ma stiamo concedendo occasioni troppo importanti e diventa difficile anche per il portiere metterci una pezza. Il collettivo deve difendere meglio. Vasquez non lo vedo ancora pronto per giocare"