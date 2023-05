La probabile formazione della Juve: Kean davati, 4 esterni per Allegri

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, manderà in campo dal 1' minuto la migliore formazione possibile contro il Milan questa sera, contando anche alcune assenze importanti causa infortuni: in porta ci sarà Szczesny con in difesa il terzetto composto da Gatti, Bremer e Danilo. Centrocampo a quattro formato da Cuadrado e Kostic sugli esterni, con al centro Locatelli e Rabiot. In attacco Kean con Chiesa a destra e Di Maria a sinistra - in attesa di scoprire le condizioni fisiche di Vlahovic, in dubbio per la sfida contro i rossoneri.